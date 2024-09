Cultura vai ser tema de debate com candidatos a prefeito de Londrina

O futuro da cultura em Londrina passa por um debate marcado para esta segunda-feira (9) com os candidatos à Prefeitura que deverão se reunir com artistas, produtores culturais e o público em geral na Associação Médica de Londrina (AML), a partir das 19h. A realização é do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC - e Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural.





Até agora, entre os temas culturais abordados "de raspão" estão o orçamento da pasta que tem se mantido no mesmo patamar há anos; o futuro do Promic - Programa Municipal de Incentivo à Cultura; demandas sobre as reformas de equipamentos culturais da cidade, como o Teatro Zaqueu de Melo e o Museu de Arte de Londrina (MAL) que continuam fechados; a conclusão do Teatro Municipal que se encontra abandonado há mais de uma década sem que lideranças municipais, estaduais ou federais tenham demonstrado a atenção prioritária que o assunto merece.

A impressão é que há um certo esquecimento sobre Londrina ser considerada um polo regional de cultura que, em alguns momentos, esteve inserida no mapa nacional em função da importância de alguns eventos realizados na cidade. Condição que ainda se apresenta em grandes eventos como o Festival Internacional de Música, que em 2024 realizou sua 44ª edição, ou o Festival de Dança de Londrina, que também conecta a cidade com à cultura contemporânea.





