Curtas londrinenses são exibidos em mostras no Rio de Janeiro e em São Paulo

Neste sábado (25), às 15h30, o curta-metragem londrinense de ficção “Pés que Sangram” (2022), dirigido por Roberta Takamatsu, será exibido no CineSesc São Paulo, dentro da programação da Mostra Tiradentes SP.





O evento é uma extensão da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, festival dedicado ao cinema independente que foi realizado em Tiradentes, Minas Gerais, em janeiro deste ano. Naquela ocasião, “Pés que Sangram” foi exibido como parte da Mostra Foco, sendo a única obra paranaense dentre os 93 curtas que integraram o festival.

O filme contou com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), para a sua realização, e foi totalmente rodado em Londrina, entre setembro e outubro de 2021, por uma equipe local.





A narrativa é centrada nas irmãs Clara e Aurora, que percorrem fotos de família em busca de respostas sobre sua mãe, enquanto um cão observa e acompanha tudo de perto, antecipando tremores de terra e tentativas de apagamento.

Takamatsu, que acompanhou a exibição de “Pés que Sangram” em Minas Gerais e participou de um debate sobre o filme, se disse muito animada com a repercussão que o curta vem tendo.





“A Mostra de Cinema de Tiradentes é a melhor janela do país para o cinema independente e autoral, e conta com um público muito presente e discussões de alto nível. Quando participei do evento em janeiro, percebi que havia um diálogo entre os curtas que haviam sido selecionados para a Mostra Foco, e que o público conseguiu enxergar essa relação entre as obras”, disse.

"BLACKOUT" NO CINEFANTASY





Outro curta-metragem londrinense que contou com patrocínio do Promic, “Blackout”, também tem se destacado no cenário nacional. Dirigido por Rodrigo Grota, o filme foi rodado em Londrina e em Bandeirantes e é ambientado em um futuro incerto, no qual a misteriosa Maya ajuda Yuri a procurar pela sua mãe nas ruínas de um hotel destruído por um meteoro.

Nesta sexta-feira (24), às 21h, “Blackout” FOI exibido na Sala 2 do Estação Net Botafogo, no Rio de Janeiro, como extensão do CineFantasy, festival de cinema fantástico internacional que é realizado anualmente em São Paulo.





De acordo com Grota, é muito positivo para o cinema londrinense que obras como “Blackout” e “Pés que Sangram” sejam exibidos em festivais tradicionais, em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo.

“Isso mostra que a produção feita aqui em Londrina, com recursos e profissionais locais do setor audiovisual, tem qualidade para poder ser exibida nessas grandes mostras, nos principais centros do país. É mais uma comprovação da qualidade do cinema londrinense, que já há 25 anos vem produzindo curtas, longas, séries, documentários e que, cada vez mais, tem ampliado o circuito de difusão da produção cultural da cidade”, afirmou o cineasta.





EXIBIÇÕES EM LONDRINA





Os londrinenses que quiserem assistir aos dois filmes poderão fazê-lo, gratuitamente, na próxima Sessão Kinopus, que será realizada na sexta-feira, 31 de março, a partir das 19h, no Espaço Villa Rica (Rua Piauí, 211, próximo à Concha Acústica).





Na ocasião, também haverá a pré-estreia de dois outros curtas-metragens produzidos em Londrina: a obra de ficção “Entre Espaços” e o documentário “Villa Rica – O Espaço das Memórias”, que conta a história do Cine Vila Rica.