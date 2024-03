Londrina oferece 53 cursos de residência médica em cinco instituições de saúde

Em Londrina, cinco instituições oferecem, juntas, 53 cursos de Residência Médica: Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina, Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina), Hospital Evangélico de Londrina, Hospital do Câncer e Hoftalon - Hospital de Olhos. Além disso, o Honpar (Hopsital Norte do Paraná), em Arapongas, oferece seis cursos.

Segundo dados do Anuário das Federadas e Sociedades de Especialidades, elaborado pela AMB (Associação Médica Brasileira), em parceria com a empresa da consultoria DOC, a Residência Médica no Brasil hoje se resume a:

Anualmente, o dia 1° de março marca o início do ano letivo dos Programas de Residência Médica nas 55 especialidades reconhecidas pelo CFM (Conselho Federal de Medicina).





AML COLABORA NA DEFESA DOS MÉDICOS RESIDENTES

O doutor Lucas Henrique Rinaldi Faidiga, médico residente em clínica médica e representante da Comissão de Residência 2023/2026 da AML, avalia que a oferta de Residência Médica no Brasil é adequada para a maioria das especialidades, mas ainda faltam algumas pontuais.





“Atualmente, existe um número expressivo de formandos, sendo impossível a equiparação”, justifica.

“Em comparação ao restante do país, os programas de residência locais são compatíveis para uma formação de profissionais qualificados, uma vez que apresentam hospitais de qualidade e com bom fluxo, ambulatórios e incentivo à pesquisa”, diz o médico.

Para o profissional, o principal desafio do médico residente ainda é conciliar a Residência Médica com os estudos, trabalho, lazer, atividade física, entre outras atividades. “Afinal, a rotina é intensa e a necessidade da busca do equilíbrio constante.”

Como associado da AML, ele acredita que a entrada do médico no associativismo deve começar desde o início na formação acadêmica. “Ao passo, fornece uma ambientalização com os colegas de trabalho, conhecimento e rotina médica”, opina.

Ele elenca uma série de vantagens em se associar: “A AML pode colaborar com a defesa do médico residente, na produção científica, na complementação da sua formação educacional, no incentivo ao lazer e esporte e também no gerenciamento de carreira”, cita o médico.

Ser associado AML significa pertencer a uma entidade que fortalece a representatividade dos médicos e garante maior poder de decisão em temas relativos ao exercício da profissão, inclusive por meio da filiação automática à AMP (Associação Médica do Paraná) e à AMB (Associação Médica Brasileira).

Esse termo de compromisso com a AMB e a AMB permite acesso a serviços jurídicos, técnicos, marketplace, seguros e certificados, que são ofertados nos programas de benefícios das nossas entidades médicas estadual e nacional.

Outra boa notícia para os residentes é que recentemente, com a união entre os Conselhos Regionais e a Plenária CFM, ficou definido pela Resolução CFM n° 2.368/2023 o abatimento de 80% para o pagamento da primeira taxa de inscrição e da anuidade do Conselho Regional de Medicina do médico recém-formado, beneficiando principalmente os médicos mais jovens, em início de carreira.