Em Londrina, ano começa com a cenário cultural aquecido

As férias de janeiro do Boulevard Shopping terão música para as crianças com o evento Boulevard Music Kids com shows temáticos gratuitos para crianças, todos com início às 15 horas, sendo os dois primeiros realizados no átrio do piso térreo e os dois últimos no deck da Praça de Alimentação.







Com linguagem simples e divertida, as bandas levam as crianças por viagens transcendentais, de forma recreativa e interativa.

No sábado (7) sobe ao palco a banda Kiss for Kids, considerado o maior espetáculo infantil independente do mundo, levando toda a magia da banda mais quente do planeta para os pequenos.







No dia 14 é a vez da banda Queen for Kids, um espetáculo feito especialmente para as crianças, com linguagem simples e divertida. Totalmente interativo, o show é pensado para agradar as crianças e toda a família.



No dia 21 o show fica por conta da banda Princesas do Rock for Kids, um espetáculo musical que homenageia as grandes divas do Rock n Roll e mostra que as meninas podem ser fadas, princesas, bruxas ou divas, numa viagem ao mundo do conto de fadas embalada por clássicos do Rock n Roll.







No dia 28, a banda Use Your Guns fecha a turnê do Boulevard Music Kids com a apresentação da maior banda cover de Guns N Roses do mundo. Todas as apresentações contam com a participação do RecrutaRock e do Sargento Pimenta, que marcam presenças com distribuição de brindes, realização de gincana, pintura facial e muito mais.



ASSOCIAÇÃO LONDRINENSE DE TRABALHO ABRE VAGAS DE TRABALHO







A Associação Londrinense de Circo abriu edital de contratação para três vagas na área de arte e educação: coordenador de arte educação, auxiliar de coordenação de arte educação e auxiliar administrativo.

CURSO GRATUITO DE CRIAÇÃO DE CENÁRIOS





O Laboratório de Cenografia e Cenotécnica segue com inscrições abertas para cursos e monitorias gratuitos para quem deseja vivenciar, na prática, os estudos da linguagem cenográfica.





Com duração de quatro meses e carga horária total de 72 horas, a oficina será composta por aulas presenciais, visitas técnicas em espaços teatrais e rodas de conversa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.