Evaristo Costa é demitido da CNN e descobre assistindo ao canal em casa

Costa disse que descobriu que não trabalha mais no canal de notícias ao voltar de férias, no dia 1º de setembro. Ele estava assistindo a programação e sentiu falta do seu programa.





Em nota, a emissora disse que retirou o programa do ar por "decisão estratégica e de programação". No horário, estreia no dia 16 de setembro o CNN Business, que será apresentado por Phelipe Siani e Fernando Nakagawa.

Com as mudanças, a emissora informou que o contrato do apresentador Evaristo Costa será encerrado. A CNN destacou o talento, profissionalismo e carisma do jornalista para a construção do sucesso da emissora.

"A empresa agradece a parceria, reconhece no apresentador um dos maiores talentos em atividade hoje na TV brasileira e deixa abertas portas para oportunidades futuras", encerra o comunicado a CNN.





