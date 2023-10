Festival de Dança de Londrina apresenta uma das “cinco mil explicações” para o amor

“Por meio do poema declamado pela própria autora, o espetáculo é instigado, é provocado a existir e a ser exposto. A obra em cena, uma dança de corpos e de intenções múltiplas sobre uma relação de amor com suas leituras e possibilidades de existências, se revela pelos próprios intérpretes, os bailarinos Irupé Sarmiento e Luiz Oliveira, e também pelos olhos externos de quem observa e, por vezes, se envolve”, explica Rodovalho.

Espetáculo "Senta que lá vem Gioconda" será apresentado nesse domingo no Espaço Villa Rica

Cozinheiros terão de reproduzir oito pratos criados por Jacquin no 'MasterChef Profissionais'

Semana Literária do Sesc-Paraná: mulheres conquistam visibilidade na literatura

Idealizada pelo bailarino Luiz Oliveira, integrante do elenco do Balé da Cidade de São Paulo, e coreografada pelo renomado Henrique Rodovalho, a montagem trata de encontros, de desencontros, de amor e de coragem.

O texto “Fevereiro”, da poeta portuguesa Matilde Campilho, é o ponto de partida para o espetáculo “Mercúrio”, atração do Festival de Dança de Londrina na noite deste domingo (dia 8), às 20 horas, no Teatro Ouro Verde.

Neste final de semana se encerra a 42ª Semana Literária do Sesc, evento realizado no Sesc Cadeião, em Londrina.

“Hoje, nesse momento do País, parece que o poema nunca foi tão necessário”, completa.

“Naquele momento, o poema se revelou um respiro em meio ao caos. Não há rimas, mas tudo se encaixa. Tive vontade de criar e de poder enxergar a possibilidade de um lugar não comum, onde amores são possíveis, onde o vento sopra no rosto, onde a beleza abraça e nos dá a possibilidade da esperança”, revela o bailarino e idealizador do projeto.

Em meio à pandemia da covid-19, as palavras do texto ecoaram como um convite para a invenção de um novo lugar onde seu corpo deseja estar e se mover.

Contemplado pelo edital ProAC Dança e Performance / Criação de Espetáculo Inédito, a ideia desse duo surgiu de um questionamento de Luiz Oliveira: “Como encontrar o ritmo quando tudo aparente, certo e fixo sai do eixo?”.

Gioconda, que em italiano significa "a sorridente", além de ser um dos nomes do famoso quadro de Leonardo da Vinci, Monalisa, é o nome da ópera que a série “Senta que lá vem”, do projeto Ópera Viva, apresentará neste domingo.

Espetáculo "Senta que lá vem Gioconda" será apresentado nesse domingo no Espaço Villa Rica





METÁFORA DO AMOR





Em uma de suas passagens, o poema apresenta a imagem dos antigos termômetros de vidro, que, quando se quebram, o elemento químico mercúrio se multiplica em várias formas e tamanhos. Para a autora, essa deve ser uma das “cinco mil explicações” para o amor.

Assim, a montagem não tem a pretensão de definir um amor entre duas pessoas, mas de colocar a busca necessária de existência deste e as suas cinco mil explicações. A coreografia de Henrique Rodovalho busca um lugar entre o gesto e o movimento, a dança e as suas inúmeras formas de se multiplicar, tal qual o amor.

Já a iluminação, acompanhando os bailarinos, usa a imagem das formas flutuantes do elemento químico que dá nome ao espetáculo. Da mesma forma, as cores do figurino, ora opacas, ora reflexivas, remetem ao seu cinza-prateado e reflexivo.