Da poesia à autoficção, escritores se reúnem no Sesc Cadeião para discutir literatura

Uma mesa-redonda vai reunir os escritores Marcelo Labes, Wesley Barbosa e Rafael Gallo para um bate-papo sobre literatura nesta sexta-feira (6), no Sesc Cadeião.





O encontro faz parte da programação da 42ª Semana Literária do Sesc & Feira do Livro, cujo tema central é “Ler para mudar histórias”. A conversa entre eles será mediada pela jornalista, cronista e poeta Célia Musilli.



A temática deste ano está em consonância com a história de muitos desses autores. Wesley Barbosa é um escritor da periferia de São Paulo que vem se destacando na ficção contemporânea.





Suas publicações incluem “O diabo na mesa dos fundos” (Selo Povo, 2016), “Parágrafos fúnebres” (Ficções Editora, 2021), “Relato de um desgraçado sem endereço fixo” (Ficções Editora, 2021), “Viela Ensanguentada” (Ficções Editora, 2022) e “Pode me chamar de Fernando” (Numa Editora, 2023). Entre suas façanhas está a venda de milhares de livros de forma independente - usando ferramentas como as redes sociais e enviando exemplares para leitores do Brasil inteiro.

Barbosa acredita que iniciativas como a do Sesc são importantes para mostrar a literatura que é produzida na periferia. Mais do que isso, é uma forma de dar espaço para esses autores.





“Minha produção literária tem muito a ver com o que eu observo nas minhas vivências na ‘quebrada’”, diz, acrescentando que a literatura tem o poder de mudar vidas, como aconteceu com ele após descobrir uma adaptação da Odisséia, de Homero, na biblioteca da escola.





“Ter esse evento no Sesc e poder falar um pouco da minha obra, poder difundir e disseminar a literatura antirracista que é produzida na periferia, é muito importante.”





