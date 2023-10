Espetáculo "Senta que lá vem Gioconda" será apresentado nesse domingo no Espaço Villa Rica

Gioconda, que em italiano significa "a sorridente", além de ser um dos nomes do famoso quadro de Leonardo da Vinci, Monalisa, é o nome da ópera que a série “Senta que lá vem”, do projeto Ópera Viva, apresentará neste domingo (8), às 18 horas, no Espaço Villa Rica em Londrina.

Nessa ópera de Amilcare Ponchielli, Gioconda está longe de ser sorridente. Uma ópera dramática, que é classificada como uma Grand Ópera porque, além de envolver tantas artes, como as óperas já fazem, inclui o Ballet e atribui um papel principal para cada grande grupo vocal.





Pela primeira vez o Ópera Viva se apresenta com cinco solistas, Gioconda (soprano), Laura e La Cieca (mezzosoprano), Enzo (tenor), Barnaba (barítono) e Alvise (baixo).

La Gioconda se passa em Veneza, século XVII, no período da inquisição. Na boca do Leão se depositavam as denúncias secretas, e quem tivesse o nome ali, sofreria consequências. Nossos personagens vivem uma complexa história de amor, devoção, a grandeza do sacrifício por amor e uma pitada de vingança.