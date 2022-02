'Fiquei travada e com medo de ser cancelada', afirma Brunna sobre sua postura no BBB 22

Se tem uma coisa que a dançarina Brunna Gonçalves se arrepende é de não ter se posicionado mais no Big Brother Brasil 22 (Globo). Tanto que esse seria o principal ponto a ser mudado por ela caso a eliminação no Paredão com Paulo André e Gustavo não acontecesse.

Em entrevista ao Mais você (Globo) na manhã desta quarta-feira (23), ela revelou que tinha muitos medos na casa e que por isso ficou sem reação no jogo.

"Deveria ter me posicionado e aparecido mais, construído mais relações. Tenho consciência disso. Mas lá dentro vivemos com medos juntos e até uns que nem sabíamos que tínhamos. Já sabia que teria dificuldade em me relacionar, pois sou quieta. Mudaria isso", conta.



Além disso, o receio do julgamento do público também se fazia presente a todo momento na cabeça da dançarina. "Tinha medo de ser cancelada, de as pessoas entenderem coisas distorcidas, fugia de briga e fiquei travada. Mas agora já é tarde", disse.



"As coisas não aconteciam diretamente comigo então não tinha o que falar. A discussão com o Arthur me incomodou, pois ele falava do Rodrigo [como jogador] e está fazendo igual", revelou.

Em determinado momento da entrevista, Brunna percebeu que havia uma plantinha roxa no cenário e brincou. "Estou com esse negócio de planta tão e mim que tem planta roxa no cenário combinando comigo. As plantas se reconhecem", divertiu-se.



Esposa de Ludmilla, Brunna contou que havia um mês que ela não via nem ouvia a voz da amada. Após deixar o reality, a primeira coisa que fez foi uma chamada de vídeo com a cantora.



A dançarina afirmou que sabia que não poderia contar apenas com a força dos seguidores da amada, pois o jogo é feito dentro da mansão. "Sempre tive pé no chão. Não me segurava nisso [fãs da Ludmilla]. Por mais que tivesse milhões de seguidores não quer dizer nada. E o pessoal de lá tem medo disso", confidenciou.



Ela citou um momento do confinamento em que o Arthur disse não querer ir com ela ao Paredão por temer a força de seus fãs. "Ele não queria bater de frente com medo dos seguidores da Ludmilla. Seguidor não quer dizer nada o que importa é sua trajetória. Tenho plena consciência do que errei", disse.



E por falar em Arthur, o brother foi o mais citado por ela. Ele, que era um dos votos garantidos da participante, foi mal segundo ela no momento em que influenciou o voto de Lucas. "O Arthur ajudou a organizar o pensamento do Lucas [que a mandou ao Paredão sendo Líder]. Copiou e colou o discurso. Lucas é super influenciável", concluiu.