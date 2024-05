Casa de Anne Hathaway em 'Uma Ideia de Você' pode ser alugada

Em "Uma Ideia de Você" (Prime Video) Anne Hathaway vive a personagem Solène, uma mãe solteira de 40 anos que engata romance com vocalista de uma boy band 16 anos mais jovem. No filme, o personagem de Nicholas Galitzine fica encantado pela casa da amada, uma rústica e clássica residência americana, que pode ser conhecida por qualquer um.



No longa, Soléne mora em Silver Lake, no estado da Califórnia, mas, na verdade, a casa fica em Atlanta, na Georgia. Exceto pela localização diferente, a maior parte da casa é praticamente idêntica à que aparece no filme. Cenas importantes, como o primeiro date do casal, acontecem na morada da protagonista.



A casa de três quartos está disponível para aluguel no site Airbnb com diárias de US$ 380 (cerca de R$ 1950). De acordo com o anúncio, ela possui uma suíte principal no andar superior, com uma banheira de hidromassagem e um chuveiro com acesso direto, e mais duas suítes no nível principal.



Há ainda uma cozinha renovada, sala de estar e de jantar e escritório.