Kinoarte promove oficina gratuita em Londrina sobre produção de documentários domésticos

A Kinoarte (Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina) promove a Oficina de Documentários Domésticos na próxima semana, de segunda (20) a quinta-feira (23), através da plataforma Zoom, sempre das 19h às 21h. O objetivo é incentivar a comunidade a produzir filmes com equipamentos acessíveis e de baixo custo.





As incrições podem ser feitas através do formulário online até sexta-feira (17), sendo que a atividade gratuita e ministrada pelo artista visual e cineasta Lucas Gervilla é aberta e voltada para todos que se interessam pelo assunto, de qualquer faixa etária. Ao final dos encontros, as pessoas que participarem estarão aptas a produzirem seus pequenos documentários, seja para uso profissional ou para compartilharem suas vivências.

Encerrando um ciclo de oito oficinas promovidas pela Kinoarte em 2024, a ação tem como principal objetivo compartilhar ferramentas para que cada pessoa possa contar suas próprias histórias. Além disso, ao final da oficina, as gravações feitas pelos participantes serão usadas em um minidocumentário coletivo sobre um temática a ser decidida em conjunto.





O ministrante da oficina, Lucas Gervilla, participou de mais de 160 produções audiovisuais, é doutorando e mestre em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unesp. Em 2018, foi comissionado pelo Canal Futura para a produção do curta-metragem Edmur e o Caminhão, e também dirigiu os longas-metragens Ruinoso e Fora da Capital, ambos de 2020.





Gervilla contou que já promoveu essa atividade outras vezes, para diferentes grupos de pessoas. “Cada versão da oficina é diferente e a interação com as pessoas acaba direcionando o conteúdo para caminhos diversos, então o que me surpreende é que eu sei como a oficina começa, mas não como ela termina. Essa é sempre a parte mais legal. Os participantes costumam sempre interagir através de perguntas e apontamentos, que contribuem bastante para o andamento da oficina”, disse.





O coordenador das oficinas da Kinoarte, Artur Ianckievicz, afirmou que conduzir o ciclo de cursos tem sido uma experiência muito recompensadora, principalmente porque recebem participantes de todo o país, de diferentes áreas profissionais e níveis de experiência. “Essas atividades proporcionam a todos nós a oportunidade de ampliar nossas perspectivas, e oferecem a muitas pessoas a possibilidade de acesso à produção audiovisual”, realçou.