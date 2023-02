Streamer faz live de Hogwarts Legacy e arrecada dinheiro para instituições de acolhimento de transexuais

Que atitude EXEMPLAR da @wanessaw0lf! 👏👏



Ao invés de ficar militando no twitter contra quem vai jogar Hogwarts Legacy, ela prefere boicotar a transfobia da autora doando todas as doações da live, no dia do lançamento do jogo, pra instituição que acolhe pessoas TRANS! pic.twitter.com/BDEFKNdSkC