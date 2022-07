'Stray': game sobre gato perdido viraliza e bate recorde de jogadores

Proposta inovadora

Fácil de jogar

O game não é difícil de ser jogado. Tem caminhos lineares e sem muita liberdade de exploração. No entanto, ele retrata aspectos que prendem a atenção do jogador. A movimentação dos gatos, o convívio entre eles, as interações com ambientes - como afiar as unhas em um tapete - impressionam pela qualidade.