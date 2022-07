Casagrande fala sobre polêmicas e carreira no 'Melhor da Tarde'

O comentarista Walter Casagrande esteve nos estúdios da Band nesta terça-feira (19) para participar do programa Melhor da Tarde, comandado por Catia Fonseca. Durante a atração, o ex-jogador falou sobre vida pessoal, carreira, planos para o futuro e sobre as discussões envolvendo seu nome no quadro ‘Caixa Surpresa’.



“Não entendo quando as pessoas classificam alguma situação como polêmica. A polêmica só existe quando alguém tem coragem de dizer aquilo que pensa de verdade. Não me considero polêmico. Sou verdadeiro em cima das minhas ideias”, explicou.

Faltando quatro meses para a Copa do Mundo, ele revelou quem escalaria como técnico da Seleção Brasileira após a saída de Tite. “Se fosse estrangeiro, eu chamaria o Abel Ferreira, do Palmeiras, que sem dúvida é o melhor treinador do país. É um cara que ganhou duas Libertadores da América seguidas, venceu a Copa do Brasil, a Supercopa, o Campeonato Paulista e está em primeiro lugar no Brasileirão, que é um título que ainda não tem. Acho que ele está totalmente adaptado ao futebol brasileiro. No futuro, pode ser o Rogério Ceni, que é um bom treinador, mas se fosse para trocar agora eu colocaria o Abel Ferreira”.





Ao longo do programa, o convidado também relembrou a entrevista em que chamou Neymar de mimado no final de 2017. “O mundo acabou, mas eu não estava ofendendo ninguém. Acho que as pessoas não sabem o significado dessa palavra. Mimado é quem não consegue crescer, não faz nada sozinho, não se impõe, não se coloca. Não estou xingando o cara, estou falando de uma característica daquele momento. Ele era mimado mesmo e é até hoje”, enfatizou.





Casagrande ainda comentou a postura do jogador durante a Copa do Mundo de 2018. “Ele foi patético. Ao invés de ficar em pé e jogar, só queria cair e rolar. Tanto que virou um meme mundial. De lá para cá, a situação foi piorando. Acredito que o Neymar possa chegar à Copa de 2022 e desequilibrar [a favor do Brasil] porque ele tem futebol para isso, mas eu não avalio o que eu desejo, e sim o que estou vendo neste momento. E não vejo a Seleção pronta. No caso do Neymar, ele está se mexendo, chegando uma hora e meia antes do treino, treinando forte, e espero que continue assim até a Copa do Mundo, que não se perca no deslumbre e na ostentação até lá. Se ele ficar focado, do jeito que está agora, tem condições de decidir o Mundial”.