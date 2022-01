Gretchen é a primeira desmascarada de The Masked Singer e choca a web

Gretchen foi a primeira desmascarada da segunda temporada de The Masked Singer Brasil (Globo). A cantora fez a performance da música "Amor I Love You", de Marisa Monte, fantasiada como rosa, neste domingo (23). O programa de estreia teve como novidade Tata Werneck como nova jurada e Priscila Alcantara no comando do bate-papo com os mais votados.

"Eu amei ser eliminada primeiro, porque eu acho que foi uma descoberta para todo mundo", falou a artista após tirar a fantasia. Entre os chutes dos jurados, nomes como Viih Tube, Zezé Motta, Deolane Bezerra e Narcisa foram citados. Gretchen participará do Encontro na segunda-feira (24).

Na primeira rodada, a dupla Lampião e Maria Bonita ganhou do Abacaxi. Já na segunda, a vaga foi disputada entre Borboleta e a Motoqueira, sendo o bichinho colorido o mais votado pelo público.





O programa também contou com um embate triplo entre a Ursa, a Rosa e a Coxinha. Na rodada, a Ursa saiu como campeã pela votação do público.





Depois das apresentações, a banca formada pelos jurados escolheu os três personagens que continuam na competição. Estreante, Tata Werneck, foi a porta-voz do grupo formado por Sorocaba, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. Eles salvaram a Abacaxi, a Coxinha e a Motoqueira, levando a rosa à berlinda.

O programa vai ar ar aos domingos, a partir das 15:45, na Globo.