Ibope divulga lista das TVs mais assistidas do Brasil; Globo lidera

O Kantar Ipobe Media divulgou na última sexta-feira (4) a lista das televisões mais assistidas do Brasil. A rede Globo permanece na liderança com 10,8 pontos de audiência, seguida da RecordTV (4,1 pontos), SBT (3,3 pontos) e Band (1,1 pontos).



A surpresa do ranking fica por conta da rede pública TV Brasil, que passou a ser a quinta televisão mais sintonizada no país, com 0,32 pontos de audiência, ultrapassando a RedeTV (0,28). A estatal tem como um dos grandes destaques da sua programação a reprise da novela A Escrava Isaura, que é de propriedade da RecordTV.

Os números consolidados foram medidos durante as 24 horas de programação das emissoras nas 15 maiores praças publicitárias do Brasil. Cada ponto equivale a 270 mil domicílios.





Veja abaixo a lista completa com os pontos de audiência das emissoras e a porcentagem de telespectadores nacionais que a acompanharam durante a medição.







1º - Globo: 10,80 pontos e 31,2%



2º - RecordTV: 4,11 pontos e 11,2%



3º - SBT: 3,34 e 9,8%



4º - Band: 1,1 e 3,15%



5º - TV Brasil: 0,32 e 0,94%



6º - RedeTV: 0,283 e 0,817%



7º - TV Cultura: 0,216 e 0,63%



8º - Record News: 0,187 e 0,54%



9º - Rede Vida: 0,119 e 0,343%



10º - TV Gazeta: 0,05 e 0,16%



11º - CNT: 0,03 e 0,10%



12º - TV Novo Tempo: 0,03 e 0,08%



13º - RIT: 0,02 e 0,06%



14º - TV Escola: 0,01 e 0,03%



15º - TV Câmara: 0,01 e 0,03%



16º - TV Senado: 0,01 e 0,02%



17º - TV Justiça: 0,00 e 0,00%





As TVs abertas que não apareceram na lista não têm contrato com o Ibope a nível nacional, apenas regional.



Com informações de Ricardo Feltrin.



Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg