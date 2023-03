Internautas veem assédio de MC Guimê e Cara de Sapato com mexicana Dania no BBB 23

Dania Mendez, participante do reality show La Casa de Los Famosos, do México, que está na casa do BBB 23, foi vítima de uma série de situações inconvenientes na Festa do Líder, que começou na noite desta quarta-feira (15) e se estendeu até a manhã desta quinta-feira (16).

MC Guimê foi o primeiro a incomodar a mexicana. Em pelo menos três oportunidades, o cantor desceu a mão pelas costas de Dania e toca no bumbum da influencer, que parece desconfortável e age para interromper o contato.



Assédio, beijo forçado, gente agarrando o tempo todo. Nojeira oq fizeram com essa Dania na festa, vergonhoso #BBB23 pic.twitter.com/wAtvxCIpaT
March 16, 2023



O cantor foi acusado de assédio por internautas, que reagiram nas redes sociais. O episódio também chamou a atenção de Lexa, esposa de MC Guimê. A cantora, que havia se separado do funkeiro e, na sequência, reatado o casamento pouco antes de ele entrar na casa do BBB 23, também expressou sua insatisfação com o caso.

"Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", escreveu no Twitter. A cantora também retirou a hashtag #TEAMGUIME de seus perfis nas redes sociais.



Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023



As ações de Guimê não passaram desapercebidas pelos companheiros de confinamento. Ricardo e Bruna Griphao chamaram a atenção e alertaram o cantor em diversos momentos.



Esse vídeo tem tantas camadas

Alface tentando lembrar que o Guimê tem uma mulher foda e talentosa

Sapato tentando separar os dois

E Bruna mandando ele se ligar #BBB23 pic.twitter.com/u5ggKzpxdn — Sara Moura (@SaraMoura195) March 16, 2023



Além do funkeiro, Cara de Sapato também foi acusado pelos internautas de assediar Dania. Com ações classificadas como "invasivas" e "inconvenientes" pelos usuários do Twitter e de outras redes sociais, o lutador insistiu para que a mexicana lhe desse um beijo.

A influencer chegou a negar diversas vezes a aproximação de Cara de Sapato, que, em determinado momento, chegou a usar seu joelho para prendê-la. Além disos, o lutador deu um selinho em Dania e os cobriu com um edredom quando caíram na cama.



As pessoas estão postando aqui como se tivesse lindo essa investida do Sapato com a Dania, quando na verdade ele está sendo extremamente INVASIVO e INCONVENIENTE.



Ela já disse que NÃO QUER e ele não sai de cima dela. #BBB23 pic.twitter.com/w4wbxuN8L4
March 16, 2023