Aplicativo de Londrina traz ofertas de serviços, comércios e vagas de emprego

Diferentemente de outros aplicativos já existentes no mercado restritos a nichos específicos, como delivery de alimentos ou transporte, um aplicativo gestado em Londrina oferece uma variedade de serviços. O Corre. concentra uma cartela mais ampla de mercadorias e oportunidades. Nele, os usuários encontram a oferta de comércios e serviços de diferentes ramos, também a divulgação de vagas de trabalho e atividades culturais. Além de adquirir novos produtos ou contratar um prestador, é possível que o consumidor realize seus próprios anúncios.





O aplicativo pé vermelho foi criado um grupo de amigos - João Pedro Carrilho, formado em cybersegurança, o design gráfico Rafael Beltrão juntamente com o cientista social, Pedro Barbini, o artista plástico Ricardo Rafalski e Thiago Rodrigues, design de produto - durante a pandemia de Covid-19. O lançamento será neste sábado (15), na Alma Vila Cultural (Rua Argentina, nº 693 – Londrina), das 14h às 21h.

“O uso de tecnologia digitais no país é totalmente dominado e manipulado por empresas do exterior, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, e o consumo gerado por elas é compulsivo, totalmente focado no aumento de lucros por anúncios, e não para criar ferramentas úteis para a sociedade. Viemos para criar uma alternativa a todas essas plataformas e entregar um aplicativo que realmente seja útil no dia a dia da população”, explica Carrilho, um dos fundadores.





O evento contará com a presença de expositores e apresentações artísticas diversas. Alimentação e bebida também serão vendidas no local. Para entrada, será cobrada uma contribuição no valor de R$ 5 e 1 kg de alimento ou R$ 10. O pagamento deve ser realizado via PIX para o número: 43991853610 (celular). Todo recurso arrecadado será destinado para a Central Única das Favelas (CUFA) de Londrina.









“O evento é um momento de celebração e muito orgulho para nós, essa nossa proposta de realizar feiras criativas com exposições de arte, shows e ainda conectar iniciativas sociais dentro do evento é uma das coisas que vamos realizar mais vezes com a evolução da organização, ele marca o momento em que realmente começamos a conectar todos a um futuro melhor, com o novo aplicativo favorito do brasileiro”, indica.





