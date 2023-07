Inscrições para concurso da Prefeitura de Ibiporã serão abertas na segunda; salários de até R$ 9,1 mil

A Prefeitura Municipal de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) abre concurso público para contratar profissionais para diversos cargos de níveis superior, médio e técnico da administração pública, além de formar cadastro de reserva com validade de pelo menos dois anos. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira (17) e seguem até às 17h de 10 de agosto.





O edital com as regras, documentos necessários para a inscrição, datas das provas e demais informações está disponível no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL, que vai realizar o processo seletivo.







O concurso público da Prefeitura de Ibiporã prevê a contratação de profissionais para os seguintes cargos de nível superior: assistente social; contador; economista; enfermeiro; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico (4); nutricionista; professor (4); psicólogo; terapeuta ocupacional e veterinário. Já as vagas de nível médio são para agente sanitário e educador social, além de profissionais técnicos em edificações, enfermagem e informática.

Conforme o edital, a validade do processo seletivo é de dois anos a contar da data de homologação do resultado pelo chefe do Poder Executivo municipal e sua publicação no Jornal Oficial do Município de Ibiporã.





Os salários-base mais altos são de R$ 9,1 mil para os profissionais médicos aptos a exercerem as quatro especialidades solicitadas, e de R$ 6,3 mil para os cargos de contador e economista. Para estes cargos, o valor das inscrições é de R$ 150,00. No caso dos cargos de nível médio, o valor das inscrições é de R$ 65,00 e R$ 70,00 para os cargos de nível médio técnico.





O cronograma de realização do concurso público ainda prevê prazo para pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição, até às 17h desta segunda-feira. A publicação do resultado destes pedidos ocorrerá no dia 26 de julho e a publicação da lista com todas as candidaturas deferidas, em 16 de agosto.