Primeiro show da turnê das bandas Manger Cadavre? e Hellway Patrol será nesta quinta no Barbearia

O primeiro show da turnê conjunta do Manger Cadavre? (SP) e os londrinenses do Hellway Patrol será nesta quinta-feira (10), no Barbearia. O evento gratuito marca a estreia do giro que a banda irá fazer, a bordo de uma ambulância recém-reformada, que ainda passará por países como Paraguai e Argentina nas próximas semanas.

Em 2022, as duas bandas fizeram uma turnê conjunta que consistiu em 12 mil quilômetros rodados por 22 cidades de 15 estados do Brasil, a bordo da mesma ambulância. O grupo passou por São Bernardo do Campo (SP), Itaúna (MG), Brasília (DF), Arapiraca (AL), Palmas (TO), São Luís (MA) e Belém (PA).

O evento é gratuito, com início das bandas às 20h. O bar conta com colaboração espontânea para pagar as bandas. PIX da caixinha: [email protected]. O evento tem o apoio da Bravo Brew, Eisenbahn e Mi Casa Barbearia e Bar.



Conheça as bandas:



Manger Cadavre?

A Manger Cadavre?, é uma banda que se originou no hardcore, que atualmente caminha no death crust, de São José dos Campos, interior de São Paulo, que está em atividade ininterrupta desde 2011. Tendo se apresentado em grandes festivais nacionais como Setembro Negro, Oxigênio Festival, Abril Pro Rock, Virada Cultural Paulista entre outros.

Em sua trajetória, contam com diversos lançamentos que registram o amadurecimento dos integrantes, sem abrir mão do espírito "faça você mesmo" do hardcore. Entre singles, splits, EPs e três álbuns completo destacam-se o EP "Senhores da Moral" (2016), que contém duas faixas produzidas no projeto Rubber Tracks da Converse, no estúdio Family Mob, com produção foi realizada por Jean Dolabella. pelo Brasil 47 datas em 2022. Atualmente está em turnê de lançamento do novo trabalho, "Imperialismo", com tour pelo Brasil e o primeiro giro pela América Latina.



- Divulgação



Hellway Patrol

Sob a voz e o baixo do arauto do fim dos tempos Ricardo Pigatto, os riffs de Thiago Franzim, e a bateria de Netto Pavão, o Heavy/Thrash Metal do Hellway Patrol caminha rumo ao fim da humanidade. Recentemente, o grupo fez uma turnê, usando uma ambulância como transporte, que passou por 15 estados brasileiros, como parte da divulgação do álbum de estreia ‘’All Myth Shall Fall’’ (2022). A turnê passou por cidades como São Bernardo do Campo (SP), Itaúna (MG), Brasília (DF), Arapiraca (AL) e São Luís (MA).



SERVIÇO Show com Manger Cadavre? e Hellway Patrol no Barbearia Londrina Dia 10/08 às 20h Barbearia Londrina - Rua Quintino Bocaiúva, 975 Entrada gratuita - Colaboração espontânea para pagar as bandas. PIX [email protected]. Apoio: Bravo Brew, Eisenbahn e Mi Casa Barbearia e Bar.