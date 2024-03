Usuários relatam falhas no Instagram com contas desconectadas

Usuários do Instagram detectaram instabilidade na rede social na noite desta quinta-feira (21).



O site Downdetector, que monitora reclamações associadas a mal funcionamento de sites, registrou um pico de quase 1.900 queixas relacionadas ao Instagram às 20h16.



Às 22h01, as queixas ainda estavam em patamar elevado, com mais de 1.400 registros no Downdetector. Os problemas mais relatados, de acordo com a plataforma, estavam relacionados ao login e ao aplicativo.

Até a publicação desta reportagem, o Instagram ainda não havia respondido.