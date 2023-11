Joaquin Phoenix interpreta Napoleão em filme que estreia nesta quinta-feira

ESTREIA/BIOGRAFIA







Publicidade

Publicidade

NAPOLEÃO





Publicidade

Direção: Ridley Scott. Elenco: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim.





O filme é um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão Bonaparte e sua rápida e implacável ascensão a imperador, visto através do prisma de seu relacionamento visceral e muitas vezes volátil com sua esposa e verdadeiro amor, Josephine.

Publicidade





Era no calor da batalha que a mente talentosa de Napoleão como estrategista militar brilhava mais e ao mesmo tempo ele travava uma outra guerra: uma cruzada romântica com sua esposa adúltera.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 14h10.

Publicidade

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 14h50, 18h10, 21h30.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 14h50, 18h00, 21h10, 17h20, 20h30.

Publicidade

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 15h15, 18h15, 21h15.