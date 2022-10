Comentarista da CNN Brasil lança obra em livraria de Londrina nesta sexta

Professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo, Renan Quinalha é especialista da CNN Brasil para assuntos de diversidade e fará o lançamento de seu mais recente livro: "Movimento LGBTI+: uma breve história do século XIX aos nossos dias" na Livraria Olga, localizada à Rua Pio XII n° 313, no centro de Londrina. O evento começa às 17h e será aberto ao público que poderá adquirir o livro e interagir com o autor.





Publicado este ano pela Editora Autêntica, a obra sistematiza anos de estudos e elaborações em torno da temática de gênero e sexualidade, trazendo à tona a luta por igualdade e aceitação no País. Quinalha compartilha neste livro reflexões teóricas e historiográficas em linguagem acessível, sem renunciar à profundidade das discussões, com o objetivo de atingir um público mais amplo interessado no universo LGBTI+.

Publicidade





O autor considera que Londrina seja um polo cultural e por isso incluiu a cidade na rota de lançamento. Esta obra destina-se tanto a pessoas que desejam investigar a fundo essa temática como àquelas que estão dando seus primeiros passos nos estudos de gênero e sexualidade. Ela é, sobretudo, um convite à ação política e à luta por igualdade, diversidade e democracia.





Continue lendo na Folha de Londrina