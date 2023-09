E-book reúne textos escritos por mulheres da Cadeia Pública de Londrina

Já está disponível para o público o e-book "Uma Vontade Enorme de Gritar", que reúne texto escritos por mulheres da Cadeia Pública Feminina de Londrina. Organizado pela jornalista londrinense e doutora em Letras Layse Barnabé de Moraes, o e-book é resultado do Projeto “Escrita e cura – oficina de criação literária para mulheres”, que aconteceu dentro da Cadeia e também passou pela Biblioteca Pública Municipal de Londrina, Assentamento Eli Vive I e II e pelo Canto de Dália - abrigo para mulheres vítimas de violência, sob responsabilidade do CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher). As oficinas e a produção do livro foram financiadas pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e o Projeto tem continuação prevista para 2024, já que foi aprovado com novo patrocínio do PROMIC.





“A ideia de realizar as oficinas de criação literária para mulheres se mistura com o que move a minha tese de doutorado, que defendi em agosto de 2021, no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O trabalho é uma investigação sobre as potências de cura na escrita de autoria feminina e desde lá eu já desejava ministrar oficinas de escrita na Cadeia Pública”, comenta Layse Barnabé.

A jornalista explica que, por conta do agravamento da pandemia de coronavírus, essa atuação não foi possível naquele momento. “Quando a situação da pandemia ficou mais controlada e algumas coisas retornaram à normalidade, a tese já estava concluída, mas o desejo de ir até essas mulheres não diminuiu. O caminho que encontramos foi submeter a proposta ao Programa de Incentivo à Cultura de Londrina, o PROMIC, que financiou as oficinas e a publicação do e-book”, explica.





Apesar de ter passado por quatro espaços distintos e ter alcançado mais de 100 participantes, a equipe do projeto, que também inclui a jornalista e poeta Isabela Cunha, avaliou que a produção da Cadeia Pública Feminina foi muito impactante e obrigou uma mudança de rota. “A experiência na Cadeia Pública Feminina foi muito além das nossas expectativas. O envolvimento, a potência dos encontros e o grande volume de textos produzidos na oficina se impôs em grandeza e importância dentro do projeto, e isso tornou-se critério de seleção para o livro”, avalia a organizadora. Assim, "Uma Vontade Enorme de Gritar" reúne os textos que foram produzidos durante os encontros da oficina e também fora dela, visto que, a partir da experiência do projeto, as mulheres também passaram a escrever no seu cotidiano, fora dos encontros, no dia a dia da cela.





“Em todos os encontros, apresentamos escritoras contemporâneas e propostas de escrita, acreditando no poder transformador da literatura e convidando essas mulheres a tomarem a palavra. Penso que o e-book é essa resposta, o sinal de que, sim, elas têm muito a dizer”, avalia Layse. O título do livro foi escolhido a partir do texto de uma das participantes da oficina, que consta no livro, e, para a jornalista, resume bem o movimento de revide: “É uma resposta possível para esse outro modo de lidar com nossas histórias, sejam reais e inventadas. O silêncio é quebrado e o grito se torna palavra. E as palavras não são pouca coisa”, conclui.





