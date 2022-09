Em Londrina, autores indígenas debatem espaço para sua literatura no Brasil

A figura do índio está presente em clássicos da literatura brasileira que no século XIX imortalizaram personagens emblemáticos como Iracema, Ubirajara e Peri. Mas somente nas últimas décadas obras produzidas pelos próprios indígenas começaram a ganhar destaque no cenário literário nacional.







Dados do último Censo do IBGE apontam que 896 mil brasileiros se auto-declararam indígenas. De acordo com o levantamento, o Brasil abriga atualmente descendentes de 305 etnias. Até pouco atrás, a maioria desses povos tinha apenas a oralidade como principal meio de transmissão de saberes. Cenário que começou a mudar com a publicação de livros de vários autores indígenas.



Convidados da 41ª Semana Literária Sesc PR, dois autores desse novo segmento literário estiveram em Londrina nos últimos dias e conversaram com a FOLHA sobre o movimento recente que tem dado voz a representantes de aldeias brasileiras de diferentes etnias. Com 24 livros publicados, Olivio Jekupé esteve com o público londrinense na última quinta-feira (15) ministrando, no Sesc Cadeião Cultural, a palestra Literatura Indígena na Cidade. Ele foi um dos primeiros escritores indígenas a escrever sobre a cultura do seu povo. Suas obras destacam o povo guarani e suas formas de viver e pensar.