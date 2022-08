Livro conta a trajetória do árbitro londrinense Afonso Vítor de Oliveira

Um dos maiores árbitros da história do futebol paranaense, o londrinense Afonso Vitor de Oliveira ganha uma biografia nesta quinta-feira (18), quando será lançado o livro "Um apito, uma vida - Histórias de um árbitro de futebol". O lançamento será às 19h, no Catuaí Shopping.





A biografia conta "causos" que aconteceram ao longo dos 25 anos de carreira do árbitro, que nacionalizou e expandiu as fronteiras da arbitragem do Paraná. O livro foi idealizado pelo narrador esportivo Julio Oliveira, filho de Afonso, com textos dos jornalistas Thiago Mossini e Wilhan Santin.

Publicidade

Publicidade





"O futebol hoje é muito diferente. As regras são as mesmas, mas a forma de jogar é outra. O futebol hoje é muito rápido e o olho não acompanha mais, não alcança. Para mim era mais fácil apitar no passado, apesar do VAR hoje", aponta Afonso Vítor de Oliveira, que dirigiu 547 jogos na carreira e é o árbitro que mais apitou Atletibas na história: 27 vezes. Quis o destino, no entanto, que apitasse somente seis vezes confrontos envolvendo o Londrina.





Afonso Vítor desafiou os padrões da época e começou a apitar somente aos 29 anos, mas ultrapassou os limites do tempo e apitou em alto nível até os 53 anos. Pendurou o apito em 1995 e seu último jogo foi um clássico entre Atlético e Coritiba. "Joguei na base do Londrina e tive convite para me profissionalizar no São Paulo de Londrina. Meu pai não deixou e me disse o seguinte: nada feito. Vai trabalhar. Futebol é coisa de malandro", relembra. "Me tornei contador e joguei no amador até os 28 anos, quando surgiu a loucura de ser árbitro. E decidi ser árbitro de futebol profissional e corri atrás. Dois anos após me formar, apitei meu primeiro Atletiba".





Saiba mais na Folha de Londrina.