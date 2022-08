Adilson Batista celebra regularidade do Londrina EC e folga na tabela

O Londrina comemorou o ponto conquistado diante do Bahia e a manutenção do quinto lugar na Série B, pelo menos até que seja complementada a 25ª rodada. O técnico Adilson Batista elogiou o comportamento da equipe e projetou crescimento do time na reta final do Brasileiro.





O 1 a 1 com o Bahia encerrou uma sequência de quatro partidas em 10 dias. O LEC somou cinco pontos nos 12 disputados, mas conseguiu permanecer entre os primeiros colocados. "Tem gente que vai olhar pelo fato de estarmos há três jogos sem vencer, mas a realidade é que nos últimos oito jogos só perdemos para o Cruzeiro", frisou o treinador alviceleste. "Este é o panorama que vamos levar para este intervalo. Temos que continuar melhorando, evoluindo e passar confiança. Tem muita coisa boa e precisamos continuar insistindo e acreditando". O Londrina volta a campo agora apenas no dia 27, para enfrentar o Brusque, em Santa Catarina.

Publicidade

Publicidade





O período sem jogos será importante para recuperar física e mentalmente os atletas e dar mais entrosamento para os novos reforços. Diante do Bahia, o meia-atacante Leandrinho estreou e foi elogiado por Adilson. "Conversamos com ele e ele comentou que gostaria de trabalhar mais por dentro, um pouco diferente do que fazia no Bragantino. É um jogador de boa técnica, de qualidade, inteligente e que vai agregar", apontou o técnico.





O Londrina tem ainda mais três reforços que não estrearam, o volante Emerson Souza, o meia Nadson e o atacante Matheus Moraes. "Aumentou a dor de cabeça boa com o Leandrinho. Temos gente voltando, temos um grupo bom e a chegada dos novos jogadores. Vamos aproveitar estes dias para descansar, inclusive o mental, e fazer os ajustes pensando no Brusque", comentou Adilson Batista.





Continue lendo na Folha de Londrina.