Londrinense lança romance baseado em reflexões e memórias no 'exílio' em São Paulo

A trama é conduzida por Ângelo, narrador-personagem, refletindo sobre suas escolhas e vivências durante a longa ausência depois de ter sido expulso de casa pelo pai. As paisagens externas e internas se misturam durante a viagem de volta a Londrina, com as expectativas e reminiscências do protagonista se alternando ao som de uma trilha sonora marcante, sempre acompanhada pelo café e pelo cigarro.





Instigado pelas irmãs, Ângelo aceita ajudá-las nos últimos momentos do pai, que sofre de câncer terminal, e acaba descobrindo fatos do seu passado que desconhecia – o motivo de tantas brigas entre as irmãs, os casos escondidos de seus pais e o casamento do melhor amigo com sua ex-namorada.





Misturando os capítulos do presente e do passado na construção da história, Ricardo Motomura revela amplo domínio da narrativa em seu romance de estreia, conduzindo com habilidade uma história rica em nuances emocionais e conflitos humanos, e envolvendo o leitor na vida do jovem rebelde que Ângelo um dia foi e do homem solitário que se tornou.