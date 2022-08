Shopping recebe feira de livros com preços especiais em Londrina

O Aurora Londrina recebe desde quarta-feira (3) a “Feira de Livros” instalada na praça de eventos do Shopping pela Livraria da Vila. São mais de 500 livros a preços que variam entre R$ 10,00 e R$ 100,00. A feira ficará instalada no Aurora até o dia 13 de setembro com muitas opções literárias para crianças e adultos, passeando por diversos gêneros literários e coleções de entretenimento.

A gerente da Livraria da Vila, Barbara Lazari, lembra que a feira é uma ação frequente da rede. “Nosso objetivo é estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso aos livros”, afirma.





Entre os destaques da feira, está a obra “Orgulho e Preconceito”, com o selo Principis, de autoria de Jane Austen, de 29,90 por 15,00, com desconto de 49%. “O Pequeno Príncipe” é outro clássico, vendido na Feira de Livros de R$ 19,90 por R$ 10,00. A obra leva o selo Tricaju e é uma obra de Antoine de Saint-Exupéry. “Anne de Green Gables”, com o selo Principis, de Lucy Maud Montgomery, tem capa dura e é vendido com desconto der 42%: de R$ 34,90 por R$ 20,00.





A Feira de Livros é um paraíso também para as crianças, com muitas obras de adesivos, atividades e pinturas com os personagens preferidos da garotada como unicórnios, dinossauros, peppa pig, masha e o urso, patrulha canina.

Os títulos “Patrulha Canina – A competição de Marshall”, “Dinossauros Incrível” e “Os três porquinhos e Chapeuzinho Vermelho” (edição bilíngue) estão sendo vendidos por R$ 10,00. Todos têm o selo Ciranda Cultural. Um dos livros mais desejados pelo público infantil, o livro “Unicórnios”, também da Ciranda Cultura e de autoria de Susie Brooks, tem desconto de 37%: de R$ 39,90 para R$ 25,00.

A “Feira de Livros” atende o público no Aurora Shopping de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h.O estacionamento é gratuito de segunda a quinta-feira após as 18 horas.