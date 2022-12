Marina Gasolina e Igor fazem show em Londrina neste sábado (10)

Neste sábado (10), pela primeira vez em Londrina, Marina Gasolina faz show solo com canções do disco novo “Dispopia”, lançado em novembro, além de músicas de seus trabalhos anteriores. Igor abre a noite com set de músicas de seu atual projeto (Luvbites) e grandes poetas da música como Nico, Sam Cooke, Otis Redding, Leonard Cohen e Bob Dylan. As apresentações serão realizadas a partir das 21 horas, no Up Bar e os ingressos podem ser adquiridos a R$15 na entrada.









A cantora e compositora Marina Vello aka Marina Gasolina é uma das fundadoras do Bonde do Rolê e integra o duo Madrid, com Adriano Cintra (CSS - Cansei de Ser Sexy). Em 2013, a artista lançou seu primeiro disco “Commando”, sob o nome de Marina Gasolina. Quase uma década após, Marina retorna com “Dispopia”, álbum gravado em 2014 quando residiu em Paris, na França. Mixado e masterizado por Rafael Panke (Ruído por mm/Delta Cockers), o disco ficou guardado por alguns anos, e, em 2022, foi retomado pela artista. “Dispopia” é uma obra sobre luto, pulsão de morte, uma ode às drogas e ao fim do mundo. Ao fim de tudo. (com assessoria)

Publicidade

Publicidade

|





Serviço:

Publicidade

Publicidade

Show Maria Gasolina (Bonde do Rolê/ Madrid) e Igor (Luvbites)

Quando - Sábado (10), às 21 horas

Onde - Up Bar (Av. Juscelino Kubitscheck, 1973 - Centro)

Quanto - R$15 reais