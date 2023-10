“MasterChef Profissionais” apresenta primeira prova fora da cozinha

Vai ao ar nesta terça-feira (17) o quinto episódio do MasterChef Profissionais, transmitido pela Band. Pela primeira vez na temporada, os cozinheiros vão enfrentar um desafio fora da cozinha. Os sete aspirantes ao troféu desembarcam em Juiz de Fora (MG), onde terão a missão de servir duzentos funcionários da usina de aço ArcelorMittal.



Publicidade

Publicidade

Logo no início, os competidores se dividem em dois times para elaborar um prato principal e uma sobremesa inspirados na gastronomia mineira. Como se não bastasse a grande quantidade de refeições, os grupos serão obrigados a usar a brasa em algum processo das duas receitas. E já que a tarefa exige muita comida, os concorrentes contarão com a ajuda dos ex-participantes do MasterChef amadores Helton (6ª temporada), Larissa e Bruno (9ª temporada) e Luma e Dielen (10ª temporada).





Nada pode dar errado, afinal, os trabalhadores não podem atrasar a produção e devem ter sustância para continuar firme o restante do dia. O clima de desespero toma conta do ambiente improvisado. A melhor equipe vence a disputa e garante mais uma semana no jogo.

Publicidade

Na fase eliminatória, os profissionais terão de preparar uma iguaria onde o grande protagonista seja um embutido. Além de fazer tudo do zero, eles devem usar apenas peixes e frutos do mar. Para ajudá-los, a atração recebe p pesquisador Rodolfo Villar, do projeto A.MAR, que explica como extrair o melhor sabor e textura desses ingredientes. O autor do pior trabalho deixa a competição.