Fafá de Belém proíbe netas de dançarem funk: 'Me incomoda'

Fafá de Belém virou assunto entre os funkeiros nas últimas horas. A cantora contou em uma entrevista que proibiu suas netas de cantar e dançar músicas do gênero funk, após vê-las fazendo algumas coreografias. Ela desabafou: "Me incomoda. Outro dia, minha neta estava dançando lá em casa e eu falei: 'não, isso não é legal. Você tem sete anos e não sabe que sinais está mandando com seu corpo'".







Intérprete de "Nuvem de Lágrima" e "Vermelho" acrescentou que a menina, filha da influenciadora Mariana Belém, quis saber o motivo. "Disse que existiam muitas pessoas ruins no mundo e que e que, às vezes, sem perceber, você envia um sinal que um maluco pode interpretar de forma errada. É perigoso", comentou a cantora durante a entrevista ao Vênus PodCast.





Ela também criticou os termos utilizados nas letras de funk. "Os termos são chulos para falar a uma criança novinha. O que é isso? A criança é inocente, não sabe o poder que o corpo dela tem", disse avó de duas meninas, Laura e Júlia, lembrando que "existem muitas pessoas mal-intencionadas no mundo".





Fafá ainda expressou sua desaprovação em relação à hipersexualização dos corpos femininos, especialmente das mulheres mais jovens. "É extremamente delicado apresentar certas coisas machistas do funk às nossas crianças. Nossas meninas pensando que o empoderamento está em servir aos homens. Isso é promover o machismo mais sórdido, a vulgaridade, a mulher sendo tratada como objeto".