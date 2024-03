Galinha Pintadinha é a personagem infantil mais ouvida do Spotify

A Galinha Pintadinha, rainha do YouTube, agora também domina o Spotify. A personagem mais querida da criançada ganhou destaque na plataforma de streaming musical como a mais ouvida na categoria infantil, com mais de 1,3 milhões de ouvintes mensais, e 1 milhão de ouvintes mensais nos conteúdos em espanhol.





A Popó e sua turma são um verdadeiro fenômeno em todos os universos infantis, e assumiram o topo das paradas musicais, estando à frente de todos os nomes do segmento no Spotify, uma das maiores plataformas de streaming de áudio do mundo, que desempenha um papel significativo na popularização da música voltada para crianças com um aumento aproximado de 70% dos ouvintes desde o início de 2023.

