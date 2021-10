Ludmilla boicota Prêmio Multishow após não ser indicada a Cantora do Ano

"Venho por meio desse tuíte avisar a todos e ao @multishow que não me apresentarei mais no prêmio esse ano. Obrigada pelo convite, mas onde não sou bem-vinda prefiro não estar só por educação", escreveu.

Ludmilla , 26, afirmou que vai boicotar o Prêmio Multishow por não ter sido indicada à categoria Cantora do Ano. Em uma série de tuítes na manhã desta terça-feira (19), ela disse que não vai se apresentar mais no evento deste ano pela "nítida falta de reconhecimento" ao seu trabalho.

A cantora compete nas categorias Hit do Ano com "Deixa de Onda", ao lado de Dennis e Xamã, e Clipe TVZ do Ano com "Rainha da Favela".





Como Cantora do Ano estão indicadas Anitta, Ivete Sangalo, Iza, Luísa Sonza e Marília Mendonça. A premiação será realizada no dia 8 de dezembro, no Rio.