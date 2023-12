Paula Fernandes reproduz look de Taylor Swift e nega contato com cantora no país

Paula Fernandes homenageou um look consagrado de Taylor Swift ao cruzar o tapete vermelho da festa de fim de ano do Spotify nesta terça-feira (5). A sertaneja também disse, durante o evento em São Paulo, que não teve contato com a americana durante a passagem da "The Eras Tour" pelo Brasil, em novembro.





Fernandes disse que não ficou chateada. "Foi uma honra estar com ela em um palco um dia", disse. Ela se lembrou de quando tocou no palco com Swift no Rio de Janeiro, em 2012, e afirmou que perdeu contato com a americana. "Na época, pedimos o mesmo prato, ela mostrou os gatos e o namorado de então."

Fernandes ainda comentou sua ida ao show de Swift em São Paulo como espectadora. "Estar em um palco com ela no Rio de Janeiro já foi uma grande alegria, e só de estar no estádio com os fãs já foi uma grande alegria. Eu sou vitoriosa. Não faltou nada. Foi incrível assistir ao show dela."





Ao falar sobre a parceria que fez com Swift em "Long Live", a cantora revelou que gostaria ainda de fazer colaborações com John Mayer, Bono Vox e o grupo Lady A.

Sobre o figurino da noite, Fernandes diz que a inspiração veio de última hora. "Pintou a ideia. Ela é a cantora mais tocada no mundo no Spotify, ela esteve no Brasil recentemente, tocamos juntos há um tempo, e eu sou uma swiftie. Por que não homenagear? A partir daí, tentei seguir à risca o seu figurino."





A sertaneja ainda comentou a morte de Ana Clara Benevides na primeira apresentação da "Eras Tour" no país. "Foi muito triste. Perdemos uma fã e tivemos outros problemas. Que sirva de aprendizado a todos nós."