Taylor Swift é eleita a Pessoa do Ano pela revista Time

A cantora norte-americana Taylor Swift foi eleita a Pessoa do Ano pela revista americana Time. A nomeação veio após a cantora ter o ano marcado por grandes destaques com as regravações de seus álbuns, turnê mundial e a estreia de seu filme.





A justificativa para a escolha foi o poder de causar mudanças na sociedade. “Por construir um mundo próprio que criou um lugar para tantos, por transformar sua história em uma lenda global, por trazer alegria a uma sociedade que precisa desesperadamente dela, Taylor Swift é a Personalidade do Ano de 2023 da TIME”, disse Sam Jacob, editor-chefe da revista Time.

Em 2023, a cantora bateu um recorde de prêmios no VMA, onde ganhou em 9 categorias da premiação: Vídeo do Ano, Artista do Ano, Disco do Ano, Música do Ano, Melhor Clipe Pop, Melhor Direção e Melhor Show de Verão. Além disso, o clipe da música “Anti-hero” ainda levou os prêmios de Melhor Fotografia e Melhor Efeitos Visuais.





A turnê mundial “The Eras Tour” possui 145 datas atualmente e arrecadou US$728 milhões em suas 52 datas nos Estados Unidos e "um bilhão de dólares incompreensíveis" internacionalmente, segundo projeção da revista Pollstar, que é especializada na indústria de concertos.





Ainda neste ano, o sucesso da cantora de 33 anos foi marcado pela estreia do filme “The Eras Tour”, que arrecadou US$92,8 milhões (R$459,5 milhões) com a venda de ingressos.