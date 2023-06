Leilão de jatinho de Wesley Safadão é suspenso em batalha judicial contra “Sheik dos Bitcoins”

O leilão do jato executivo operado pela empresa WS Shows Ltda, pertencente ao cantor Wesley Safadão, agendado para o dia 16 de junho, foi suspenso pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) nesta segunda-feira (12). A aeronave faz parte da disputa judicial do cantor contra o chamado “Sheik dos Bitcoins”, no qual Wesley Safadão afirma ter sido vítima de um golpe e ter recebido o avião como garantia de pagamento por seu investimento na empresa de Francisley Valdevino da Silva.



A defesa do cantor alega que a negociação da aeronave já foi concluída, portanto, ela não poderia ser usada para pagar os credores do empresário acusado de fraudes. No entanto, a aeronave está sendo arrecadada pela massa falida das empresas do "Sheik dos Bitcoins" e pode ser leiloada pela 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba. Antes da suspensão pelo STJ, o processo estava em andamento na 14ª Vara Cível de Curitiba. Outros bens também foram arrecadados e serão vendidos para pagar os credores. Caso seja determinado um novo leilão, o leiloeiro público oficial Helcio Kronberg continuará responsável pelo processo.



A decisão do ministro Marco Aurélio Belizze, relator do processo, estabelece que o leilão não pode ocorrer até que os recursos pendentes sobre o caso sejam julgados. Se houver um novo leiloeira, as informações serão divulgadas no site do leiloeiro.

O avião em questão é um Cessna C680 Citation Sovereign, fabricado nos Estados Unidos, com capacidade para até 9 passageiros e alcance de 5.900 km, o que permite voos sem escalas de São Paulo ao Chile ou à Colômbia. Registrado como PP-BST e fabricado em 2008, o valor estimado da aeronave é de R$ 47 milhões, mas pode ser leiloada por metade desse valor.



Sheik dos Bitcoins