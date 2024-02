Pearl Jam anuncia novo disco, 'Dark Matter', para abril e lança faixa-título

Este é o primeiro disco do grupo americano desde "Gigaton", de quatro anos atrás. Aqui, no entanto, a expectativa é que a banda recupere os sons mais pesados e a pegada grunge, segundo jornalistas e críticos que estiveram presentes numa primeira audição de "Dark Matter", em Los Angeles.

O anúncio de lançamento foi acompanhado também do primeiro single de "Dark Matter", que leva o nome do álbum. A música já está disponível nas plataformas digitais.

O Pearl Jam anunciou, nesta terça-feira (13), que vai lançar um novo álbum no dia 19 de abril. Batizado de "Dark Matter", o disco terá 11 faixas e tem produção de Andrew Watt, que trabalhou com os Rolling Stones no recente "Hackney Diamonds".

FAIXAS DE 'DARK MATTER'





1 - Scared of Fear

2 - React, Respond

3 - Wreckage

4 - Dark Matter

5 - Won't Tell

6 - Upper Hand

7 - Waiting for Stevie

8 - Running

9 - Something Special

10 - Got to Give

11 - Setting Sun