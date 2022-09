Kanye West reposta foto de Bruna Marquezine e elogia look da atriz

Após ser críticada pela primeira dama, Michelle Bolsonaro, Bruna Marquezine foi parar no Instagram do rapper e estilista Kanye West em recentes postagens na noite desta terça-feira (27).





Os 17 milhões de seguidores de Kanye tiveram acesso aos 'stories' onde Bruna posa num vestido preto transparente com recortes, além de brincos no formato de laços.





Segundo fontes da Vogue Brasil, o rapper ainda elogiou o vestido da atriz ao vivo durante o evento da grife Burberry, que ocorreu em Milão na última segunda-feira (26): "Seu vestido é lindo”, disse o cantor.

Além de renomado no mundo da música, com 22 prêmios Grammys, Kanye também é estilista conhecido por sua marca de roupas 'Ye' e por seus tênis em parceria com a Adidas, os 'Yeezy'.





Já Bruna Marquezine será a primeira latina a estrear um filme da 'DC', dando vida à personagem 'Penny' no longa "Besouro Azul".





*Sob supervisão de Fernanda Circhia