Blackpink libera segundo álbum completo e divulga videoclipe de 'Shut Down'

O Blackpink, sucesso do k-pop e um dos maiores grupos femininos de todos os tempos, liberou nesta sexta-feira (16) o seu segundo álbum de estúdio, nomeado 'Born Pink'. O projeto, que conta com oito músicas, é o retorno das meninas após quase dois anos do 'The Album', primeiro disco completo da carreira.

Publicidade

Publicidade

Com as já conhecidas 'Pink Venom' e 'Ready For Love', o disco ainda presenteia os fãs com as inéditas 'Typa Girl', 'Yeah, Yeah, Yeah', 'Hard To Love', 'The Happiest Girl' e 'The 'Tally', além da contagiante 'Shut Down', que ganhou um videoclipe com uma superprodução e que será a música de divulgação do disco.

Publicidade

Publicidade

No video, é possível notar várias referências a projetos antigos do Blackpink, como dos clipes de 'Ddu-Du Ddu-Du' e 'Boombayah', um tributo a influência que elas exerceram no cenário pop nos últimos 6 anos.





O último clipe lançado pelo grupo alcançou 90.4 milhões de visualizações em apenas 24 horas e detém o recorde de segundo mais visto no período de um dia, atrás apenas dos também sul-coreanos 'BTS'.

Publicidade





CONFIRA O VIDEOCLIPE: