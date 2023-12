Namoro de Taylor Swift e Travis Kelce é jogada de marketing, garante ex-atleta do UFC

"Um truque publicitário". Assim a ex-estrela do UFC Paige VanZant define o namoro de Taylor Swift e Travis Kelce. Em seu podcast, "Page and Austin" a ex-lutadora diz duvidar da história de amor entre a cantora e o astro do Kansas City Chiefs.



Mas por que duas estrelas de primeira grandeza em suas áreas de atuação (OK, Taylor muitos níveis acima em termos de popularidade e relevância) fariam isso? O que levaria uma das maiores estrelas do pop mundial, milionária e com 12 prêmios Grammy na estante, a se submeter a algo do tipo?





"É uma jogada de marketing enorme e muito conveniente para ambos os lados", afirma Paige, ao defender seu ponto de vista. "É bom para Taylor Swift, é bom para a NFL, é bom para Travis Kelce. Há tanta coisa estratégica acontecendo...."