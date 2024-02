'O Menino e a Garça': animação emocionante entra em cartaz em Londrina

É um filme cheio de imagens impressionantes que variam do sublime ao pesadelo. Baseando-se em elementos da sua própria infância, Miyazaki sonhou com um ambiente fantástico em que tudo parece possível – incluindo o potencial para se reconstruir.





Estreando no Japão em julho do ano passado, sem publicidade ou trailers, “O Menino e a Garça” foi um evento sem precedentes no país natal de Miyazaki, marcando a maior e mais estrondosa abertura em todos os tempos de um filme do diretor.

Publicidade





Ressonância semelhantre vem marcando a estreia da animação por onde quer quer que ela seja programada. Aos 82 anos, Miyazaki está entre os cineastas vivos mais reverenciados, e seus fãs, aos milhares, sem dúvida estão em êxtase.





No meio da Segunda Guerra Mundial, o jovem Mahito (dublado por Soma Santoki) fugiu de Tóquio para o campo com seu pai, Shoichi (Takuya Kimura). O menino ainda está arrasado com a morte de sua mãe Hisako, que morreu em um incêndio. Shoichi, no entanto, seguiu em frente com sua vida, casando-se com sua cunhada Natsuko (Yoshino Kimura), irmã mais nova de Hisako, com um bebê a caminho.

Publicidade





Mahito está tendo problemas para se ajustar a esse novo arranjo – ele fica desconfortável quando os moradores locais mencionam o quanto Natsuko se parece com a falecida Hisako – e indícios de seu sofrimento mental aparecem quando um dia ele bate a cabeça numa pedra.





Mas logo Mahito conhece uma garça falante e bizarra, que na verdade tem alguém dentro dela (Masaki Suda), alegando que a mãe do menino não está realmente morta.

Publicidade





Trabalhando com seu produtor de longa data, Toshio Suzuki, e com seu habitual compositor Joe Hisaishi, Miyazaki volta sem esforço a seu estilo peculiar, que combina humor travesso com temas sérios, uma animação altamente naturalista até que os personagens se aventurem em reinos paralelos, onde visuais surpreendentes ocupam o centro da tela.





(“Há muita coisa estranha neste lugar”, observa um personagem no início de “O Menino e a Garça”, declaração calorosamente recebida pelos adoradores do cineasta que saboreiam suas viagens ao surreal.)





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: