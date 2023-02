Onde assistir ao Grammy 2023, com Anitta, Adele, Beyoncé e Harry Styles

O Grammy 2023, maior premiação da música, ocorre neste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A brasileira Anitta estará na premiação concorrendo à estatueta de artista revelação, numa disputa com nomes como Latto e Maneskin.



No Brasil, o prêmio será exibido pelo canal de televisão pago TNT e pela HBO Max, a plataforma de streaming, a partir das 21h30. A apresentação será feita por Ana Furtado.





Harry Styles, Bad Bunny e Lizzo estão entre os artistas que vão se apresentar na 65ª edição do prêmio.





Também foram confirmados, nesta quarta-feira, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Sam Smith e Kim Petras, Luke Combs e Steve Lacy. Todos esses nomes foram reconhecidos com indicações.





Beyoncé, que anunciou uma turnê mundial para divulgar o álbum "Renaissance", lidera as indicações deste ano com presença em nove categorias, incluindo a de álbum do ano.





Viola Davis é uma das apresentadoras, junto com a primeira-dama Jill Biden e o ator The Rock. A primeira rodada de apresentadores também inclui Cardi B, Billy Crystal, Olivia Rodrigo e Shania Twain e James Corden.