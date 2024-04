A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a primeira roda de samba da edição 2024 do 'Circuito do Samba'. O evento é gratuito e será realizado neste domingo, 7, na Praça Zumbi dos Palmares. A roda de samba será comandada pelo grupo ′Receita do Samba′, que tem mais de 30 anos de carreira.





QUANDO: Domingo, 7, às 17h

ONDE: Praça Zumbi dos Palmares, no Conjunto Residencial João de Barro I