Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez de segundo filho ao vivo na Globo

'Onde existe amor, existe esperança', diz Belo sobre possível reconciliação com Gracyanne

O cantor Belo parece disposto a se reconciliar com Gracyanne Barbosa, de quem se separou há 10 dias. Durante participação no Domingão com Huck (Globo), neste domingo (28), ele deixou no ar que ainda não superou a musa fitness.