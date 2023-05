Programação da Expo Japão 2023 é apresentada na Prefeitura

A programação da Expo Japão 2023, um dos maiores e tradicionais eventos do calendário de Londrina, foi apresentada ao prefeito Marcelo Belinati, na manhã desta segunda-feira (29). O evento será realizado de 7 a 11 de junho, na Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL), localizada na Rua Major Achiles Pimpão Ferreira, 2.300 (Estrada do Limoeiro). A expectativa é receber, nos cinco dias de festa, mais de 30 mil pessoas, e a abertura oficial ocorrerá no dia 8, às 19h.





A Expo Japão é o maior evento do estado do Paraná voltado para a valorização e divulgação da tradição, costumes e hábitos da cultura japonesa. O evento reúne o melhor da gastronomia oriental, esporte, música, dança, debates técnicos, tecnologia, inovação e muitas outras atividades.

De acordo com o coordenador-geral da Expo Japão, Luciano Matsumoto, a festa celebra, em 2023, os 115 anos da imigração japonesa no Brasil e a 60ª edição da Exposição Agrícola – mostra de produtos tradicionais sustentáveis e orgânicos – onde serão homenageados alguns produtores rurais japoneses ou nipo-brasileiros. “Em 2022 tivemos um público recorde e este ano esperamos este mesmo público. Fizemos um investimento para dar mais comodidade e conforto aos visitantes, aumentamos a estrutura em mais de 1 mil metros quadrados. Como todos os anos, um dos grandes atrativos é a parte gastronômica e a cultural, onde são apresentadas referências da cultura japonesa. Este ano, o palco principal terá mais de 40 horas de atrações, praticamente ininterruptas”, afirmou.







O prefeito Marcelo Belinati destacou que a Expo Japão é um evento que reúne desde crianças até idosos e a colônia japonesa, de Londrina e diversas cidades da região. “Este tipo de festa enaltece Londrina e leva o nome do município de maneira positiva para o Estado e Brasil. Contem com nosso apoio, para que o evento transcorra com tranquilidade e da melhor maneira possível”, disse.



A presidente da Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL), promotora do evento, Luzia Yamashita Deliberador, ressaltou que a Expo Japão, tradicionalmente, é realizada anualmente e organizada por voluntários. “Os japoneses valorizam o voluntariado, o coletivo, então esta festa é organizada praticamente por voluntários, inclusive a parte cultural. Através deste evento nós mostramos um pouco da cultura japonesa, as danças, o canto, as comidas. Na área cultural, um dos destaques será a Cerimônia Budista Ireisai, que homenageia imigrantes japoneses, no sábado (10), às 14h. À noite, às 19h30, haverá o desfile de kimonos, que chama muita atenção todos os anos. Este ano vamos introduzir a roupa das crianças, explicando todos os detalhes, as ocasiões onde elas são usadas, as diferenças entre as roupas, etc.”, contou.







Na parte cultural, a beleza da coreografia do Bon-Odori, dança de origem budista criada para agradecer e honrar os espíritos ancestrais, já está confirmada. É uma das maiores atrações da festa, junto com o Matsuri Dance, uma integração entre o Bon-odori com outros ritmos como o pop, rock, funk, entre outros. Na gastronomia, os visitantes vão contar com Food trucks, cafeteria e doceria.

O público poderá visitar o evento na quarta e sexta-feira, das 14h às 22h, e na quinta, sábado e domingo das 10h às 22h. Os ingressos para Expo Japão custam R$ 5,00 (meia) e R$10,00 (inteira). A entrada é franca para crianças até 4 anos e idosos acima de 65 anos. A programação completa do evento está disponível no site do evento