Projeto ''Festa é Cultura'' será realizado a partir de março em três distritos de Londrina

A segunda edição do projeto ''Festa é Cultura'' acontecerá nos distritos de Paiquerê, São Luiz e Guaravera nos meses de março, abril e maio respectivamente. O evento terá música sertaneja, gastronomia e atrações culturais. Projeto conta com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





A primeira festa rural ocorrerá nos dias 9 e 10 de março, em frente à Igreja Matriz do distrito de Paiquerê. No sábado, a festa começará às 12h e, no domingo, terá início às 9h. Os distritos de São Luiz e Guaravera receberão a festividade entre os dias 20 e 21 de abril e 11 e 12 de maio, respectivamente.

Oportunidade para os artistas e produtores locais





De acordo com a coordenadora geral do CORRE, Rose Almeida Castanho, a festa rural tem uma grande importância para esses distritos, pois descentraliza as atividades culturais e traz oportunidades aos artistas e produtores locais. “O objetivo do evento é levar a cultura aos distritos de forma gratuita à população, assim como promover a geração de renda para a comunidade. E, principalmente, buscamos fomentar o turismo nos distritos, para que a população londrinense em geral seja estimulada a conhecer aquelas comunidades”, disse.

Evento deve reunir milhares de pessoas





O público estimado para cada um dos eventos é de 3 e 5 mil pessoas. As atividades acontecerão sempre aos sábados e domingos, com atrações que incluem desde barracas de comidas típicas e itens de artesanato a parque para as crianças e apresentações de música sertaneja durante toda a festa.

Ano passado o evento aconteceu na Warta, Irerê e Maravilha





No ano passado, a primeira edição do “Festa é Cultura” contemplou os distritos rurais da Warta, Irerê e Maravilha. Castanho conta que, para a atual edição, houve mudanças na organização e divisões de tarefas mais delimitadas. “Porém, o evento continua tendo a participação da população como prioridade. Vários moradores vão participar como barraqueiros e os líderes dos distritos estão trabalhando para motivar a comunidade”, salientou.

Em relação à edição passada, o projeto conta com duas novidades.





Aos sábados, acontecerá o 1° Festival de Música Sertaneja “Teodoro e Sampaio”. O concurso ocorrerá em três etapas, durante as festas rurais dos distritos de Paiquerê, São Luiz e Guaravera, e contará com uma premiação ao final. Ele é destinado a cantores amadores e tem como objetivo estimular e dar visibilidade à música sertaneja e à descoberta de novos talentos. Mais detalhes sobre o regulamento do festival podem ser consultados aqui.

Já aos domingos, será realizado o 1° Concurso Culinário “Sabores dos Distritos de Londrina”. Voltado a todos os maiores de 16 anos que gostam de cozinhar, o concurso oferecerá como premiação um Curso da Menu Escola de Gastronomia e a publicação de um vídeo da receita ganhadora nas redes sociais do “Festa é Cultura”. Diferentemente do concurso de música, o concurso culinário será realizado de forma distinta em cada distrito, com um ganhador para cada localidade. Mais detalhes sobre o regulamento do concurso culinário podem ser consultados no site http://www.corre.org.br/. As inscrições para os dois concursos são gratuitas.





A programação dos domingos ainda contará com um Almoço Rural, animado com música sertaneja ao vivo. Os fundos arrecadados durante o almoço serão destinados a instituições sem fins lucrativos ou a escolas e creches da comunidade local.

As informações sobre o projeto “Festa é Cultura” estão sendo divulgadas no site www.corre.org.br e na conta oficial da iniciativa no Instagram, @festaecultura.





O Distrito de Paiquerê já está com inscrições abertas para o Festival de Música Sertaneja “Teodoro e Sampaio” e para o Concurso Culinário “Sabores dos Distritos de Londrina”. Também há vagas abertas para a participação de atrações artísticas e já estão sendo vendidos os convites do Almoço Rural. Os interessados em se inscrever para se apresentar durante os eventos, adquirir ingressos para o almoço ou comercializar seus produtos podem consultar mais informações aqui.