Autódromo de Londrina recebe nesta sexta o Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo

Com a realização dos treinos livres, começa nesta sexta-feira (23), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, o Campeonato Paranaense de Turismo Race Challenge 2024. Serão disputadas as categorias Super Turismo, Turismo, Força Livre e Clássicos. A promoção e organização serão da Race Challenge, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).







A temporada deste ano terá seis etapas, com três disputadas em Londrina e três em Cascavel. A abertura será em Londrina e termina em Cascavel, com a etapa final programada para os dia 13, 14 e 15 de dezembro.

Ricardo Santos, diretor da Race Challenge, diz que o campeonato deste ano terá um formato completamente diferente, com shows e eventos paralelos nos autódromos. As categorias em destaque são a Super Turismo (16v e 8v), Marcas e Turismo 1.6, e a Turismo 5000, todas regidas pelo regulamento da Federação Paranaense de Automobilismo. Entre as inovações, destacam-se os box padronizados, visando proporcionar uma experiência única aos participantes e ao público.





O calendário do Paranaense de Marcas e Turismo/Race Challenge ficou definido da seguinte forma: primeira etapa de 23 a 25 de fevereiro, em Londrina, segunda etapa de 3 a 5 de maio, em Cascavel, terceira etapa de 7 a 9 de junho, em Londrina, quarta etapa de 9 a 11 de agosto, em Cascavel, quinta etapa de 4 a 6 de outubro, em Londrina, e sexta e última etapa entre os dias 13 e 15 de dezembro, em Cascavel.





Programação





A programação da etapa de abertura da temporada em Londrina começa sexta-feira, com os treinos livres, a partir das 9h. No sábado (24), a programação começa às 6h, com Sporting – treino Maratona, com aproximadamente 200 pessoas. Em seguida, treinos classificatórios em todas as categorias até o período da tarde. No domingo, a movimentação começa a partir das 8h15.