Quinteto de Cordas promove concerto gratuito na Biblioteca Central nesta sexta-feira

O Quinteto de Cordas da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina se apresenta nesta sexta-feira (27) na Biblioteca Pública Municipal de Londrina (avenida Rio de Janeiro, 413). O concerto é uma celebração da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, evento que acontece em todo o território nacional até o dia 29.





A diretora de Bibliotecas da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), Leda Araújo, reforça o convite a todos nesse momento diferenciado.

Publicidade

Publicidade





"A biblioteca é um ambiente de pesquisas de estudos, de leitura. E essa é uma oportunidade de os leitores ouvirem músicas clássicas em um ambiente que atende toda a população".





Em sua trajetória, que completa 25 anos, a Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina” sempre se preocupou em trocar experiências e crescer com o trabalho de outros artistas.

Publicidade





O grupo camerístico proporciona um trabalho com a música erudita de câmara, interativo, baseado em deslocar os espaços de apresentação, construir um fluxo de diferentes públicos e estabelecer canais de referência entre as pessoas e as obras executadas. A trajetória do grupo atravessa vários espaços, reproduzindo a expressão dos seus músicos.







No repertório, o grupo traz obras de Albinoni, Bach, Mozart, Vivaldi e de compositores brasileiros. Sob direção do maestro Evgueni Ratchev, se apresentam nesta sexta-feira Barbara Scarinci (violino), Múcio Lobato (violino II), Natanael Fonseca (viola), Vanderlei de Oliveira (violoncelo) e Jorge Luiz Silva (contrabaixo).

Publicidade





MÚSICA E EDUCAÇÃO





A 12ª edição da Mostra de Música de Câmara traz o tema “Diálogos: música, história e educação”, e conta com a participação de renomados artistas da atualidade. Além disso, foram realizadas ações educativas e concertos especiais que circularam pela cidade através dos tradicionais concertos nas igrejas e concertos didáticos com Orquestra de Câmara Solistas de Londrina.





A Mostra ocupa diversos espaços da cidade, como o Teatro Villa Rica, igrejas, Auditório PIB, Escolas Municipais e Biblioteca Pública de Londrina.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: