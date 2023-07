Ator paranaense faz parte do elenco principal de nova série original da HBO Max

O ator curitibano Victor Ferreira faz parte do elenco da nova série original da HBO Max, “Use Sua Voz”, o primeiro live-action produzido pelo Cartoon Network Brasil.





A produção, que tem estreia marcada para o dia 6 de julho, contará com dez episódios em sua primeira temporada e foi criada pelo diretor Adolpho Knauth, de “O Melhor Verão das Nossas Vidas”, uma comédia adolescente musical que foi indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria “Melhor Longa-Metragem Infantil”. O roteiro é assinado por Marina Iorio (Turma da Mônica: Lições) e a produção musical é de Aureo Gandur.

Publicidade

Publicidade





“‘Use Sua Voz’ promete entregar aventuras e mistérios, combinando amizade, amor e muita música, reunindo um elenco com nomes conhecidos do público, além de rostos novos que prometem se tornar figuras favoritas dos espectadores”, comenta Victor Ferreira.





No início do trailer da produção da HBO Max, uma roda musical introduz alguns personagens, como o professor de música Pete, a presidenta do Núcleo Musical Greta e as irmãs gêmeas Tamara e Talita (Maya e Maíra Aniceto), e é interrompida repentinamente por um apagão, que é o pontapé inicial da história. O blackout acontece justamente no dia das audições para o Núcleo Musical, levantando suspeitas e acusações de uma possível sabotagem. A partir daí, uma jornada misteriosa começa para solucionar o acontecimento e garantir que as audições aconteçam.

Publicidade





“Na série, eu interpreto o personagem Arthur, um garoto que vive com TEA [Transtorno Espectro Austista] desde a sua primeira infância. No decorrer da produção, nos aprofundamos mais sobre esse diagnóstico, em especial em um episódio, com o objetivo de desmistificar muitos estereótipos da condição”, completa o ator. Sobre o personagem, Arthur também é cinestésico, ou seja, possui alta sensibilidade com sons em que os ruídos do seu cotidiano viram melodias e possibilidades rítmicas de músicas eletrônicas.





Em “Use Sua Voz”, Ferreira atua ao lado de grandes nomes da cena artística, como Serjão Loroza (Pete), Robson Nunes, Fafy Siqueira, Marianna Armellini, Flávia Garrafa, Cella Bártholo (Greta), entre outros.



Publicidade